DEMET ŞENER, AŞKINI INSTAGRAM’DAN İLAN ETTİ!
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren Demet Şener, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.
Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra gönlünü kaptırdığı basketbolcu sevgilisi Cenk Küpeli ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
“GÜZEL BİR ÇİFT OLMUŞSUNUZ“
Ünlü model Demet Şener, yeni sevgilisi basketbolcu Cenk Küpeli ile ilk fotoğrafını Instgram hesabından yayınladı. Şener'in takipçileri bu paylaşımı ilanı aşk olarak yorumladı....
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