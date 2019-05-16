Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini 2 ay önce sonlandıran eski manken Demet Şener'in evlenmesini engelleyen “300 gün şartı“ ortadan kalktı.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın 11 yıl süren evlilikleri, Kutluay'ın Şener'i aldatması sebebiyle 2 ay önce son bulmuştu. Boşanmanın ardından Cenk Küpeli ile yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, yasa gereği yeniden evlenebilmek için 300 gün şartı koyan iddet müddetinin (bekleme süresi) kaldırılması için dava açmıştı. Şener'in 300 gün şartı ortadan kalktı....



































