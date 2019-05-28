DENİZLİ’DE BULUNAN 7 KİLOLUK DEV MANTAR GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hizmete alınan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7,125 kilogram ağırlığındaki dev mantar şaşkınlık yarattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 4 yıl önce hizmete aldığı bin 500 rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda bulunan 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar görenleri şaşırttı.
Kaynak: haberinburada. ....
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