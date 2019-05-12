Denizli'de 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yarıklardan çıkmaya başlayan zehirli su, bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Pamukkale ilçesinde yarık oluştu. Fabrikaların yer aldığı bölgedeki yarıktan zehirli su çıkmaya başladı. Geçtiği yerlerde kalın bir tortu bırakan ve depremden bu yana toprak altından çıkarak doğaya akan zehirli suyun nasıl ve nereden geldiği bilinmiyor....



































