Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de bugüne kadar meydana gelen depremler ve 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu....



































