Deprem tahminleri doğru çıkan Frank Hoogerbeets geçen haftalarda Türkiye'de yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı. Deprem kahini, Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Kaynak: haberinburada....