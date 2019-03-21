Uluslararası Şampiyonlar Kupası organizatörleri, Juventus'un yıldız ismi Ronaldo'nun Amerika'da tutuklanma ihtimaline karşın İtalyan ekibini Asya grubuna dahil edecek.

Amerika'da düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın organizasyoncuları, Ronaldo'nun Amerika'da tutuklanma ihtimaline karşın Juventus aynı organizasyonun Çin ve Singapurda da oynayacak takımlara ekledi.

Kaynak: haberinburada. ....