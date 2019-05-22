Bir dönem cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve komutanları gezdiren “Goncagül“ isimli tekne Tunceli'ye armağan edildi. Munzur Irmağı'na indirilen tekne sefere başladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait olan ve bir dönem cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve komutanları firkateynlerden alıp gezdiren “Goncagül“ isimli tekne, Tunceli'de vatandaşın hizmetine sunuldu.

Kaynak: haberinburada. ....