MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı ile görüşmesi gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun “Her şey çok güzel olacak“ sloganının yanlış olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli, seçimle ilgili paylaşım yapan sanatçılara tepki gösterdi. Bahçeli'nin hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da vardı....



































