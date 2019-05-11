Devlet Bahçeli, Galatasaray Divan Kurulu'nda konuşan Hayri Kozak'ın, “Tanrı, İmamoğlu'nun yardımcısı olsun. Her şey çok güzel olacak“ sözlerine, “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin.“ diye yanıt verdi.