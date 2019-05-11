Dün akşam kendisini izleyen gazetecilerle iftar yemeğinde buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin sorulara cevplar verdi. Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Cem Yılmaz'a hakkında Yüzde 49'u sevebilirsin ama yüzde 51'e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem“ açıklamasında bulundu....



































