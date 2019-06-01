MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulama safhasında, adalet ve hukuk alanında önemli bir reformun hazırlanmış olması, umut ve memnuniyet verici bulunmuştur“ dedi.

Bahçeli, “Yargı Reformu Strateji Belgesi“ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, belgenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak MHP'nin bu süreci dikkatle takip ettiğini aktardı.

Kaynak: haberinburada. ....