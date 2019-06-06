DEVLETTEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 16 FARKLI KARŞILIKSIZ ÖDEME!
Devlet geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunuyor ve bu yardımları geri almıyor. Çoğu yardıma kimlikle başvurmak yetiyor.
Devlet, zor durumda olana, hastaya, başkasının bakımına muhtaç yani yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek oluyor.
Kaynak: haberinburada. ....
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