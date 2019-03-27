Devlet iş kuran gençlere 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği ve 3 yıl vergi istisnası sunuyor. Söz konusu hizmetten faydalanmak için 29 yaşından küçük olunması gerekiyor.

Gençlerin iş kurması vergi ve prim desteğiyle teşvik ediliyor. 1 yıl boyunca 10 bin 592 lira prim desteği sağlanırken, gençler 3 yıl vergi istisnasından da yararlanıyor.

Kaynak: haberinburada....