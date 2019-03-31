Galatasaray camiasında genel kurulun yankıları sürerken, bir yandan da gelecek hafta kupada oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesi düşünülmeye başlandı. Millî arada Diagne ile Mitroglou'nun art arda yaşadığı sakatlıklar keyifleri kaçırsa da teknik direktör Fatih Terim'in yeni formülleri hazır. Geçen sezon kritik Konya ve Alanya maçlarında düğümü çözen, bir anlamda da şampiyonluk yolunu açan Sinan Gümüş'e yine görev düşecek....



































