Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'nin menajeri Simone Laurelli, “Diagne, Galatasaray'a daha yeni geldi. 4 yıl sözleşmesi var. Galatasaray'da olmaktan çok mutlu ve durumundan memnun.“ dedi.

10 milyon Euro bonservis yanında 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu ödenen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından Suudi Arabistan ya da Çin'e satılacağı konuşulan Diagne'nin menajeri Simone Laurelli Sabah gazetesine konuştu.

Kaynak: haberinburada....