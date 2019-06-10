Yıldırım-İmamoğlu arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan Didem Arslan Yılmaz, canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yapmasıyla ilgili olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yenilenecek İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinin iki adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında ortak yayın yapılması fikrini ilk ortaya atan Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, yayının FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından 16 Haziran günü yapılacak olmasını açıklanması hakkında konuştu.

Kaynak: haberinburada. ....