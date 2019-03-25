Aydın'da gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi olası bir faciayı önledi....



































