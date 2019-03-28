DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA ZABITA EKİPLERİNİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Adana'da vatandaşların iyi niyetlerini suistimal ederken yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin 455 lira para çıkması, zabıta ekiplerini bile şaşırttı.
Adana Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda Aziz İ. 'nin (82) vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığını öğrendi. Zabıta ekipleri, dilenen şahsı suçüstü yakaladı....
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