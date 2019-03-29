DİRAR’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden olan Dirar, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı, takımın durumunu, Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki farkları anlattı. Dirar transfer durumuyla ilgili ise “1 yıllık daha sözleşmem var ve burada mutluyum“
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, ligdeki yarıştan takımın durumuna, değişen teknik direktör ve yeni yönetime dair bir çok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Sezon başlarında takımda yaşanan özgüven kaybının maçları etkilediğini ifade eden Nabil Dirar, DHA'ya yaptığı açıklamada, ''Özgüven kaybını telafi edip o zaman da kaybettiğimiz puanları bir nebze olsun telafi edebilmek istiyoruz'' dedi.
Kaynak: haberinburada....
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