Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden olan Dirar, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı, takımın durumunu, Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki farkları anlattı. Dirar transfer durumuyla ilgili ise “1 yıllık daha sözleşmem var ve burada mutluyum“