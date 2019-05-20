İstanbul'dan Çatalca'ya seyir halinde olan sürücü A. T direksiyon başında kalp krizi geçirince yol kenarında bulunan ve üzerinde traktör bulunan bir çekiciye çarparak durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye görüntülendi....



































