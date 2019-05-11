İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen aracın parçaları etrafa savrulurken sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

İstanbul Şişli'de Dolmabahçe-Bomonti Tüneli çıkışında bir otomobilin bariyerlere girmesi sonucu meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaynak: haberinburada....