İstanbul AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Mahalle mahalle sokak sokak gezen ve halkın teveccühü ilen karşılaşan Haydar Ali Yıldız'a bir destek de ünlü oyuncu Cem Uçan'dan geldi.

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