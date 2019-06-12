Eğitim-İş Sendikasının, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ve bir protokol çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an Kursu eğitim programının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açmasına tepki gösteren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Bunu da laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitim mücadelesi olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Mezkur sendika taşıdığı 28 Şubat artığı zihniyetle gerçekleri saptırmakta, hakikati çarpıtmakta, kamuoyunu yanıltmaktadır“ dedi.

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