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DİYARBAKIR’DA İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA KAN AKTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI


Diyarbakır’da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı
Tarih : 27 Mayıs 2019, 14:50
Puan Ver : Diyarbakır’Da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı(7/10)3

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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