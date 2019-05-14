Diyarbakır'da iki kız, yanlarındaki bir kızı sıkıştırdı. Nedeni bilinmeyen kavgada kızlardan biri çantayı tutup beklerken diğeri de yanındaki kıza dirsek, tekme ve tokatlarla saldırdı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı....



































