Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtarlığa aday olan 2 kişi ve yakınları arasında sopaların ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaynak: haberinburada....