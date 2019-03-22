DİYARBAKIR’DAKİ FECİ KAZA KAMERADA! ALT YOLA UÇTULAR
Diyarbakır'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan alt yola düştüğü ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil köprülü kavşaktan alt yola düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sırasında, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetle yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu....
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