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Diyarbakır’daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular

DİYARBAKIR’DAKİ FECİ KAZA KAMERADA! ALT YOLA UÇTULAR

Diyarbakır'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşaktan alt yola düştüğü ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarih : 22 Mart 2019, 14:50
Puan Ver : Diyarbakır’Daki Feci Kaza Kamerada! Alt Yola Uçtular(7/10)3

Diyarbakır'da başka otomobilin arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan otomobil köprülü kavşaktan alt yola düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sırasında, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki kaldırımda pusetle yürüyen kadın, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu....

















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