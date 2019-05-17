Doğrama ustası Ali İhsan Yıldırım, 13 günlükken sol bacağı kesilen 6 yaşındaki kızı Özge için protez bacak üretti. Genç baba evinin tavanına kurduğu düzenekle kızının önce yürümesini sağladı şimdi koşması için protez bacak üretti.

Antalya'da 6,5 aylıkken dünyaya gelen Özge'nin 13 günlükken sol bacağı kesildi. Şu anda 6 yaşında olan Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, kızının yürüyebilmesi için evinin tavanına düzenek kurdu. Düzenekle kızına yürümeyi öğreten Yıldırım, bu sefer kızının koşabilmesi için protez parçalarını birleştirip koşma protezi geliştirdi....



































