DOĞU ANADOLU’NUN TUZ İHTİYACI 450 YILLIK BU OCAKTAN SAĞLANIYOR
Erzincan'da bulunan 450 yıllık tuz ocağında kurulan seralarda üretilen tuzlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nin ihtiyacını karşılıyor.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde 450 yıllık olan tuz ocağında üretim kurulan seralarda yapılıyor. Dev seralarda bekletilen tuzlu sudan daha hızlı ve fazla verim alınması hedefleniyor.
Kaynak: haberinburada....
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