Tayland'da 15 yaşında anne olan genç kız, doğurduğu bebeğini toprağa gömdü. Toprağa gömülü olan bebeği sokak köpeği kurtardı.

40 yaşındaki Usa Nisaika isimli çiftçi köpeğinin çiftliğin bahçesinde sürekli bir noktayı koklayıp havlamasından şüphelenip köpeğin işaret ettiği yeri kazınca bir bebeğin gömülü olduğunu gördü. Nisaika, hemen bebeği hastaneye götürdü. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi....



































