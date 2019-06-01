Psikiyatrik muayene olduktan sonra yazılan reçeteyle antidepresan kullanan bir kişinin, YSK'nın “kısıtlı seçmen“ listesine eklendiği ortaya çıktı.

Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan, iki çocuk annesi C. Ç. , geçen ocak ayında eşinden boşandı....



































