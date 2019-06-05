DOLAR, 5,80’NİN ALTINA GERİLEDİ
Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL'de 5,75 seviyeleri test edildi. Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi....
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