Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL'de 5,75 seviyeleri test edildi. Bayram tatili sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. Dolar 5,78, euro ise 6,51 seviyesine geriledi....



































