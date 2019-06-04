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DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ! İŞTE SON DURUM


Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Tarih : 04 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Dolar Düşüşe Geçti! İşte Son Durum(10/10)6

Yeni güne 5,83 seviyesinden başlayan dolar kuru sabah saatlerindeki kısa süreli yükselişin ardından yönünü aşağı doğru çevirdi. Sabah 09. 30 civarında gün içi en yüksek seviyesi olan 5,86'yı gören dolar, öğle saatlerine doğru düşüşe geçti....

















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