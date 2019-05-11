Örtü altı domates yetiştiriciliğinde üretim merkezi Antalya'da bu yıl domates fiyatları üreticisinin yüzünü güldürdü. Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, “Bu yıl güzel bir sezon geçirdik. Bu yıl geçmişte ettiğimiz zararların karşılığını aldık.“ ded

Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da bu yıl yüksek seyreden domates fiyatları üreticinin yüzünü güldürdü. Antalya'da bu yıl kötü seyreden hava şartlarından ötürü domates ve diğer sofralık ürünlerin veriminde azalma oldu. Özellikle Antalya'nın batı kısmını art arda etkili olan hortumlar çiftçinin yetiştirdiği birçok ürünün çöpe gitmesine neden oldu....



































