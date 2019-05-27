Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), otuz iki yıldan bu yana aralıksız olarak her ay düzenli olarak yaptığı ve çalışanların geçim şartlarını ortaya koyduğu “açlık ve yoksulluk sınırı“ araştırmasının Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

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