Kocaeli'de 4 işçinin hayatını kaybettiği tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma yetkilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A....



































