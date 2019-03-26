Beşiktaş'ın ve A Milli Takımın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Moldova ile oynanan maçın ardından Şenol Güneş'in verdiği 2 günlük izinde eski takımı Eskişehirspor'u ziyaret etti. Burada konuşan Dorukhan, “Türklerin yenemeyeceği bir takım düşünmüyorum, biz Fr

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, alt yapısında yetiştiği Eskişehirspor'un Vali Hanefi Demirkol Tesislerini ziyaret etti. Burada eski takım arkadaşları ve kulüp personeli ile hasret gideren Toköz, Moldova maçının kendisi için çok özel bir maç olduğunu ifade etti.

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