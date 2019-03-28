Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Genoa ile Beşiktaş bonservis bedeli üzerinde konuştu. Beşiktaş, Dorukhan için 6 milyon eurodan fazla istiyor.“ dedi.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz'ü Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Genoa'nın transfer etmek istediği öne sürülmüştü. İtalyan kulübünün 22 yaşındaki genç ön libero için Siyah Beyazlı kulübün kapısını 6 milyon euroluk bir teklifle çaldığı iddia edilmişti.

Kaynak: haberinburada....