DORUKHAN VE HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN ÇILGIN TAKAS PLANI!
Dorukhan Toköz'ü kadrosunda görmek isteyen Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu ve üstüne de para vererek Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.
Beşiktaş'ın genç orta sahası Dorukhan Toköz, İtalyan devi Milan'ın radarında. Çizme'den gelen iddialara göre; Dorukhan'la ciddi olarak ilgilenen Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu ve artı para teklif edeceği iddiası oldu.
Kaynak: haberinburada....
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