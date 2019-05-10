DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleriyle ilgili, partilerinin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül'ün İBB Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....