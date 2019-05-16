23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday göstermeme kararı alan DSP'nin Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi konusunun parti meclisinde iki kez oylandığını ve reddediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....