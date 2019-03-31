CHP Şişli'den aday göstermeyince DSP'den Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül, açılan yüzde 71,74 oranındaki sandıktan hüsrana uğradı. Sarıgül Şişli'de yüzde 29,13 oranında oy alırken CHP'li aday Muammer Keskin'in şu an için yüzde 48,46 oyu bulunuyor.