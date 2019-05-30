DUA LİPA, CESUR PAYLAŞIMIYLA YİNE OLAY YARATMAYI BAŞARDI!
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Lipa fotoğrafına, “Silahlı ve tehlikeli“ notuna düştü.
Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla her daim olay yaratmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa yine durmadı.
“SİLAHLI TEHLİKELİ“
Lipa her daim iddialı ve cesur pozlar paylaşıyor paylaşmasına ama hayranlarından da tam not almayı her daim başarıyor....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran’Da Korkunç Cinayet! Tahran Eski Belediye Başkanı, Eşini Öldürdüğünü İtiraf Etti
- Dükkan Sahibinden Kiracısına Korkunç Tehdit: Sana Tecavüz Ederim
- Londra’Da Bomba Sanılan Cismin Dev Noel Süsü Olduğu Ortaya Çıktı
- Karısını Aldatan Adamın Arabanın Üstünde Çıplak Gezme Cezası Kamerada!
- ’Bebek Benden Değil’ Diyerek Sevgilisini Dövdü, Bebeği Öldürmekle Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar