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Dua Lipa, cesur paylaşımıyla yine olay yaratmayı başardı!

DUA LİPA, CESUR PAYLAŞIMIYLA YİNE OLAY YARATMAYI BAŞARDI!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Lipa fotoğrafına, “Silahlı ve tehlikeli“ notuna düştü.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Dua Lipa, Cesur Paylaşımıyla Yine Olay Yaratmayı Başardı!(8/10)4

Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla her daim olay yaratmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı gala gecesinin öncesinde paylaştığı bornozlu fotoğrafı beğeni rekoru kıran Lipa yine durmadı.

“SİLAHLI TEHLİKELİ“

Lipa her daim iddialı ve cesur pozlar paylaşıyor paylaşmasına ama hayranlarından da tam not almayı her daim başarıyor....

















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