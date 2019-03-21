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Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler

DÜĞÜN KONVOYUNUN ÖNÜNÜ KESEN VATANDAŞLARA, SAHTE PARA VERDİLER

İstanbul'da düğün konvoyunun önünü kesen vatandaşlar, konvoydan atılan zarfları topladı. Büyük heyecanla zarfları açan yaşlılar, zarfların içinden sahte para çıktığını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Tarih : 21 Mart 2019, 18:50
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İstanbul Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan dolar ve euroları görünce büyük sevinç yaşadı. Ancak daha sonra paraların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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