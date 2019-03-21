İstanbul Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen yaşlı adamlar, konvoydan atılan dolar ve euroları görünce büyük sevinç yaşadı. Ancak daha sonra paraların sahte olduğunu anlayan vatandaşlar, hayal kırıklığına uğradı.

Kaynak: haberinburada....