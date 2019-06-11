DÜĞÜN SEZONUNDA SAHTE ALTINA DİKKAT
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumcular vatandaşları sahte altın konusunda uyardı. “Biz bile gerçeğinden ayırt edemiyoruz“ diyen kuyumcular altın alacaklara tanıdık ve bildik kuyumculara gitmelerini söyledi.
Düğün sezonunun açılmasıyla gündeme gelen sahte altına karşı vatandaşları uyaran Yozgat Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Solmaz, altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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