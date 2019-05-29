DÜKKAN SAHİBİNDEN KİRACISINA KORKUNÇ TEHDİT: SANA TECAVÜZ EDERİM
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa ilçesinde 32 yaşındaki dükkan sahibi, kiracısını ölüm ve tecavüz etmekle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Olay 15 Mayıs'ta Bahriyeli Sokak'ta bulunan Big Mama adlı restorantta meydana geldi. Ada'da üniversite öğrencisi de olan Mesut T. , kiracısı olan 26 yaşındaki E....
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