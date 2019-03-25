Dünya Boks Konseyi (WBC), süper orta sıklet unvan mücadelesinde hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibi Anthony Dirrell'a mağlup olan Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazını kabul etti.

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamadaAvni Yıldırım'ın unvan maçının yeniden oynanacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.

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