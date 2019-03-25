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Dünya Boks Konseyi, Avni Yıldırım’ın İtirazını Kabul Etti

DÜNYA BOKS KONSEYİ, AVNİ YILDIRIM’IN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Dünya Boks Konseyi (WBC), süper orta sıklet unvan mücadelesinde hakemlerin tartışmalı kararıyla ABD'li rakibi Anthony Dirrell'a mağlup olan Türk boksör Avni Yıldırım'ın itirazını kabul etti.

Tarih : 25 Mart 2019, 14:30
Puan Ver : Dünya Boks Konseyi, Avni Yıldırım’In İtirazını Kabul Etti(5/10)1

WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamadaAvni Yıldırım'ın unvan maçının yeniden oynanacağını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısına Avni Yıldırım, Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner, WBC Başkanı Mauricio Sulaiman, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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