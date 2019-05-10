Rusya'da Putin'e karşı yaptığı eleştirilerle tanınan 59 yaşındaki Rus gazeteci Sergey Dorenko, Moskova'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra Putin hükümetini sert bir dille eleştirdikten kısa bir süre sonra motosikleti ile gizemli bir şekilde kaza geçirip hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada. ....