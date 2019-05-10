DÜNYA BU VİDEOYU KONUŞUYOR! PUTİN’İ ELEŞTİREN GAZETECİNİN ESRARENGİZ ÖLÜMÜ
Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik eleştirileriyle tanınan Rus gazeteci Sergey Dorenko, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Putin'e yakın kaynaklar, otopsisi yapılmayan Dorenko'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini ileri sürdü.
Rusya'da Putin'e karşı yaptığı eleştirilerle tanınan 59 yaşındaki Rus gazeteci Sergey Dorenko, Moskova'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından sonra Putin hükümetini sert bir dille eleştirdikten kısa bir süre sonra motosikleti ile gizemli bir şekilde kaza geçirip hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada. ....
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