Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle Tunceli'yi ziyaret eden bir traktör üreticisi, belediyeye törenle 90 bin lira değerinde traktör hediye etti. Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, “Dünya Çiftçiler Günü'nde, bu çok anlamlı bir destek oldu“ de